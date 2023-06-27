آخر تطورات المحادثات بين الأندية السعودية واللاعبين العالميين

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أكد الصحفي الإيطالي رودي غاليتي أن إنتر ميلانو اتفق مع نادي النصر على انتقال لاعب الوسط الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش مقابل 23 مليوناً.

وتابع: كانت هناك مباحثات أخيرة بين النصر و حاشية اللاعب للاتفاق على تفاصيل العقد لكن اللاعب لم يعد مقتنعاً بالعرض المقدم له 20 مليون يورو سنوياً على الموسم الواحد ولمدة ثلاث سنوات، أعتقد هذه إستراتيجية من جانب اللاعب للضغط لزيادة العرض لكن هذا لا يهدد الصفقة بالانهيار.

و أفاد خبير سوق الانتقالات أن الإيفواري سيكو فوفانا لاعب نادي لانس الفرنسي معجب بالانتقال إلى النصر و قد أعطى الضوء الأخضر للاستماع إلى العرض السعودي، و لا أعتقد أن يكون هناك أي خلاف على الشروط الأساسية بين اللاعب والنصر، ولكن الخلاف قد ينشأ بين الأندية و ربما تكون المفاوضات مع ناديه لنس صعبة.

وكشف الصحفي في شبكة" سكاي سبورت" أن انتقال البرازيلي روبرتو فيرمينو النجم السابق لليفربول إلى أهلي جدة مسألة وقت حيث تمت الموافقة على جميع الشروط الشخصية له كلاعب.

وأضاف أن العرض يتضمن عقداً لمدة 3 سنوات (حتى صيف 2026) وسيلتقي الجانبان خلال الأيام القادمة لإتمام الصفقة التي بدأت في مايو الماضي.