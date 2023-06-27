انت الان تتابع لاعبو الهلال ينهون الفحوص الطبية استعدادًا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أنهى لاعبو فريق الهلال الكروي الأول، اليوم الثلاثاء، الفحوص الطبية، قبل انخراطهم في التدريبات استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورًا للفحوص الطبية لبعض اللاعبين، أرفق معها عبارة: "اليوم الثاني والأخير من فحوصنا الطبية؛ تأهبًا لمنافسات الموسم الجديد".

كما نشر الحساب الرسمي للنادي صورًا لاختبارات اللياقة التي أجراها اللاعبون، مساء اليوم، قائلاً: " ثاني أيام الاختبارات اللياقية للاعبي كبير آسيا؛ استعدادًا للموسم الجديد".

وكانت الفحوص الطبية للاعبي الهلال بدأت يوم أمس الاثنين، واستمرت يومين ضمن المرحلة الأولى من برنامج التحضيرات التي تسبق انطلاق التدريبات قبل المغادرة إلى النمسا، للدخول في معسكر خارجي ينطلق الأحد المقبل، ويمتد إلى مدة 25 يومًا.

ومن المقرر، أن يتمتع اللاعبون يوم غدٍ الأربعاء، بإجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يعودوا للتدريبات ابتداءً من الخميس وحتى السبت المقبلين.

يُشار إلى أن إدارة الفريق لم تستقر بعد على الجهاز الفني، الذي سيتولى مهمة الإشراف على الفريق خلال الموسم المقبل، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.