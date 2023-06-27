"الأرصاد" يطلق المرحلة الثانية من خطة أعمال الحج المعنية بالطرق من الجمرات للمسجد الحرام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 7:35 مساءً

أطلق المركز الوطني للأرصاد المرحلة الثانية من خطة أعمال الحج والمعنية بالمراقبة لأجواء الطرق المؤدية إلى جسر الجمرات في منى والمسجد الحرام، وذلك من خلال تخصيص محطات أوتوماتيكية منتشرة في المشاعر المقدسة لزيادة التغطية الجغرافية بهدف دقة المعلومة وسرعتها والتنسيق المباشر مع القطاعات المعنية ذات العلاقة بتسيير حركة الحجاج في المشاعر المقدسة. وخصص المركز غرفة عمليات متكاملة بمشعر منى للمراقبة الآنية على مدار الساعة والاستفادة من أفضل التقنيات الأرصادية كالأقمار الصناعية والرادارات والنماذج العددية والقراءات الآنية للمراصد المأهولة والمحطات المتنقلة بهدف تحقيق أقصى درجات الدقة للمعلومات الصادرة من المركز للجهات المستفيدة للتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة وبرمجة الخطط المعنية بحركة الحجاج والمواعيد المناسبة لرمي الجمرات والانتقال للمسجد الحرام. وأكد المركز أن التنسيق مع الجهات حقق نجاحاً مميزاً خلال الأيام السابقة.

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