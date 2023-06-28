انت الان تتابع الاتحاد يعلن رحيل البرازيلي برونو هنريكي .. والأخير يودع الفريق برسالة مؤثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن نادي الاتحاد بطل دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء يوم الثلاثاء، رحيل متوسط ميدانه البرازيلي برونو هنريكي، عقب نهاية عقده مع الفريق الكروي الأول.

واكتفى النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بنشر مقطع فيديو لبعض أهداف اللاعب البرازيلي، أرفق معه عبارة :" شكرًا برونو .. تمنياتنا لك بالتوفيق في مسيرتك المقبلة".

وكان اللاعب البرازيلي قد أعلن رحيله عن صفوف الاتحاد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" حيث كتب : "لقد وصلت فترة أخرى مهمة وناجحة في مسيرتي إلى نهايتها، لقد كانت 3 أعوام من التعلم والإنجازات الكثيرة مع فريق الاتحاد".

وأضاف لاعب الوسط البرازيلي: "منذ أول يوم لي في السعودية، كنت دائمًا أعامل بشكل جيد للغاية من قِبل الجميع في البلاد، أنا وعائلتي ممتنون للغاية وعلينا فقط أن نقول شكرًا للجميع على كل ما قدموه لنا".

وأكمل رسالته: "على أرض الملعب وبمساعدة زملائي في الفريق، تمكنت من الفوز بألقاب مهمة للنادي والجماهير، سأغادر بقدر واضح من الإنجاز، حيث إن الاتحاد هو بطل دوري المحترفين السعودي بعد موسم ناجح خصوصًا أن الفريق لم يفز باللقب منذ عام 2009، أينما ذهبت، سأستمر في متابعة النادي وتمنياتي له بالاستمرار في تحقيق أهدافه، من القلب شكرًا جزيلاً لكم".

ولعب برونو هنريكي في صفوف الاتحاد لمدة 3 أعوام، حيث شارك في 80 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 6 أهداف مع صناعته 10، وفاز ببطولتي دوري روشن السعودي، وكأس السوبر السعودي خلال الموسم الماضي.