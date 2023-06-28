"السعودية للكهرباء": أحمال تاريخية تشهدها عرفات بلغت 376 ميجا وات واستقرار الخدمة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 8:15 مساءً

سجّلت الشركة السعودية للكهرباء أحمالاً تاريخية في مشعر عرفات اليوم، حيث بلغت الأحمال الكهربائية القصوى ظهر اليوم 376 ميجا وات دون تسجيل أي انقطاعات مؤثرة، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة وجاهزية فرق العمليات لمراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة. وأكدت الشركة أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، تسير وفق ما هو مُخطط له بمتابعة وإشراف منظومة الطاقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، مبينة أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام. وأكدت "السعودية للكهرباء" أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات تضمنت الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة، من خلال تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة؛ وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية.

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