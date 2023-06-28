انت الان تتابع تعرف على اللاعبين الأعلى أجرًا في دوري روشن السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 8:19 مساءً

كشف موقع Nigeria" sketch" عن أعلى 10 لاعبين أجرًا في المملكة العربية السعودية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالسعودية. وتصدر أعلى أجانب الفرق السعودية أجرًا البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، حيث يتقاضى راتبًا هائلاً يقدر بـ 173 مليون جنيه إسترليني، يليه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد الذي يحصل على راتب يقدر بـ 172 مليون جنيه إسترليني. وجاء الفرنسي نغولو كانتي لاعب الاتحاد بالمركز الثالث الذى يحصل على راتب قدره 86.2 مليون جنيه إسترليني، يليه السنغالي خاليدو كوليبالي، ثم البرتغالي روبن نيفيز من لاعبي الهلال براتب بلغ 30 مليون جنيه إسترليني و16 مليون جنيه إسترليني على التوالي. واحتل المركز السادس الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الشباب براتب بلغ 9.1 مليون جنيه إسترليني، يليه البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال بـ5.5 مليون جنيه إسترليني. ووقع بالمركز الثامن البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر بـ 5.17 مليون جنيه إسترليني، ثم المصري أحمد حجازي لاعب الاتحاد، 5.01 مليون جنيه إسترليني، ثم المالي موسى ماريغا لاعب الهلال براتب بلغ 4.28 مليون جنيه إسترليني.

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