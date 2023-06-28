انت الان تتابع الأخدود يعلن تعاقده مع عوض خميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 8:45 مساءً

أعلن نادي الأخدود الصاعد حديثًا إلى مصاف دوري روشن السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، إتمام إجراءات تعاقده مع اللاعب عوض خميس، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة. وغرد النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "عوض في معقل الأسود"، مع صور للاعب بقميص الأندية التي مثلها خلال مسيرته الاحترافية. وكان اللاعب صاحب الـ 34 عامًا قد شارك بقميص الرائد الموسم الماضي 2022/2023 في 27 مباراة، حيث صنع هدفًا خلال 2322 دقيقة لعب. وأصبح عوض خميس أول الصفقات المحلية للأخدود وثالث صفقات النادي في فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع البرازيلي باولو فيتور حارس مرمى، والكولومبي سبيستيان بيدروزا لاعب الوسط. وسيكون الأخدود رابع المحطات الاحترافية لعوض خميس في الدوري السعودي، بعد أن تنقل بين 3 أندية على مدار 13 موسمًا، حيث كانت البداية من نجران من عام 2010 حتى 2012، ومنها انتقل إلى النصر الذي أمضى فيه 8 سنوات، قبل أن ينتقل إلى الرائد في عام 2020.

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