استعداداً للأضاحي.. "بيئة الرياض" تجهز ١٢ مسلخاً ثابتاً ومتحركاً في العاصمة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 27 يونيو, 2023, 8:51 مساءً

أكمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض تحضيره لموسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444 بتجهيز ١٢ مسلخاً ثابتاً ومتحركاً في شمال وجنوب وشرق وغرب الرياض. وفي التفاصيل، فقد أتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض استعداداته لموسم الأضاحي، بتجهيز ٧ مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي لتغطي شمال وجنوب وشرق وغرب مدينة الرياض في أحياء لبن والجنادرية والملقا وبدر والمشاعل ونمار والعارض، لدعم أسواق الماشية المركزية وهي سوق الأغنام بغرب الرياض وسوق أنعام الرياض في العزيزية وسوق الأغنام بحي السعادة. يأتي ذلك في إطار التعاون مع أمانة منطقة الرياض، حيث تم التنسيق بين الفرع والأمانة لتحديد المواقع المؤقتة، بالإضافة لتجهيز 5 مسالخ متنقلة دعماً للمسالخ الثابتة بإجمالي 12 مسلخاً ثابتاً ومتنقلاً. ويحرص الفرع على الارتقاء بجودة الأعمال وتسهيل كافة الخدمات المقدمة للباعة والمواطنين والمقيمين مع حرصه على تطبيق جميع الاشتراطات الصحية.

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