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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، أوقات صلاة عيد الأضحى في مدن السعودية لعام 1444هـ.

وبحسب ما ذكرت الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت المواعيد كما يلي:

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مكة المكرمة: 5.56 ص.

المدينة المنورة: 5.50 ص.

الرياض: 5.21 ص.

بريدة: 5.28 ص.

الدمام: 5.04 ص.

أبها: 5.51 ص.

تبوك: 5.53 ص.

حائل: 5.53 ص.

عرعر: 5.29 ص.

جازان: 5.54 ص.

نجران: 5.46 ص.

الباحة: 5.52 ص.

سكاكا: 5.35 ص.

صلاة عيد الأضحى

جدير بالذكر، أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، قد وجه كافة فروع الوزارة بالسعودية بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ في جميع مصليات الأعياد.