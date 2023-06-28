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أوقات صلاة عيد الأضحى في مدن السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، أوقات صلاة عيد الأضحى في مدن السعودية لعام 1444هـ.

وبحسب ما ذكرت الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت المواعيد كما يلي:

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  • مكة المكرمة: 5.56 ص.
  • المدينة المنورة: 5.50 ص.
  • الرياض: 5.21 ص.
  • بريدة: 5.28 ص.
  • الدمام: 5.04 ص.
  • أبها: 5.51 ص.
  • تبوك: 5.53 ص.
  • حائل: 5.53 ص.
  • عرعر: 5.29 ص.
  • جازان: 5.54 ص.
  • نجران: 5.46 ص.
  • الباحة: 5.52 ص.
  • سكاكا: 5.35 ص.

صلاة عيد الأضحى

جدير بالذكر، أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، قد وجه كافة فروع الوزارة بالسعودية بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ في جميع مصليات الأعياد.

صلاة عيد الأضحى

كما نص توجيه الوزير بشأن صلاة عيد الأضحى على أن تكون صلاة العيد في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر؛ لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم، ويكون وقت إقامتها بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة، حسبما ذكر الوزير في تغريدة عبر موقع تويتر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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