شكرا لقرائتكم الداخلية تطلق تقنيات متطورة لـ حج ذكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، تقنيـات متطورة لحـج ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال: منصة سواهـر، ومنصة بصير، لوحات بيانات التحليلات المتقدمة.

أهدافها

وأوضحت الوزارة إلى أن تلك التقنيات تهدف إلى تفويج ذكي وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة بتقنيات حديثة، فضلًا عن ربط عدد من الطرق الرئيسة والفرعية في المشاعر المقدسة بمراكز عمليات متكاملة متخصصة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

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بالإضافة إلى تحقيق تجـربة موسم حج استثنائي، حيث سخـر التكنولوجيا لتحقيق التطلعات، ووجود شبكة ذكية وكاميرات تحليل ذكية لتنظيم وإدارة الطرق وحركة الحجاج، وكذلك تمكين رحلة حج ميسرة يضفي عليها الشعور بالطمأنينة والسكينة.

جهود فريق كامل

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن تلك التقنيات تدار بجهود فريق عمل متكامل وطني بنى خوارزميـــات ذكاء اصطناعي وطنية بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.