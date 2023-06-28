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العيدية هدايا الأطفال صبيحة العيد بالشمالية

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الرياض - محمد الوسيري - تحرص العوائل بمنطقة الحدود الشمالية على تجهيز توزيعات العيديات أو هدايا العيد “العيدية” وتغليفها بعلب أنيقة وجذابة مزينة وذلك في ليلة العيد؛ لتقديمها للأطفال في صبيحة العيد، وهي إحدى الركائز الأساسية التي يهتم بها الأطفال.


وتعد “العيدية” التي تقدم في صباح العيد للأطفال من العادات والتقاليد الأصيلة التي توارثها الأبناء من الآباء والأجداد وما زالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر، وتعد مصدراً للفرح والسرور للأطفال الذين ينتظرون أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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