شكرا لقرائتكم العيدية هدايا الأطفال صبيحة العيد بالشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحرص العوائل بمنطقة الحدود الشمالية على تجهيز توزيعات العيديات أو هدايا العيد “العيدية” وتغليفها بعلب أنيقة وجذابة مزينة وذلك في ليلة العيد؛ لتقديمها للأطفال في صبيحة العيد، وهي إحدى الركائز الأساسية التي يهتم بها الأطفال.

العيد

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وتعد “العيدية” التي تقدم في صباحللأطفال من العادات والتقاليد الأصيلة التي توارثها الأبناء من الآباء والأجداد وما زالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر، وتعد مصدراً للفرح والسرور للأطفال الذين ينتظرون أول أيام عيد الأضحى المبارك.