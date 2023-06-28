شكرا لقرائتكم صحيفة “المواطن” تهنئ القيادة والشعب بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتقدم أسرة صحيفة “متابعات الخليج 365” بالتهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى- عز وجل- أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ، وكل عام وأنتم بخير .