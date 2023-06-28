انت الان تتابع ذبح الهدي وطواف الإفاضة.. "الحج": 5 أحكام لضيوف الرحمن يوم العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الحج والعمرة: إن العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر، ويبدأ فيه ضيوف الرحمن التحلُّل، مشيرة إلى أحكامه.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"؛ أن أحكام يوم العيد للحاجّ تشمل: "رمي جمرة العقبة، وذبح الهدي، والحلق أو التقصير، وطواف الإقاضة، وسعي الحج".

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