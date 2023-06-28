شاهد.. رجل أمن يتهادى لمساعدة طفلة صغيرة في رمي جمرة العقبة

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محمد بن مسعود - الدمام - في مشهد إنساني من المشاهد الراقية التي يزخر بها الحج كل عام؛ تهادى أحد أبطال الأمن لمساعدة طفلة صغيرة في رمي جمرة العقبة.

وفي فيديو وثّقته قناة الإخبارية، ظهر رجل الأمن في مشهد إنساني؛ حيث تتكرّر المشاهد الإنسانية في كل عام، والتي يكون أبطالها أحد رجال الأمن، وهذه المرة "رجل أمن يساعد طفلة صغيرة على رمي جمرة العقبة".

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