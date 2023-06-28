انت الان تتابع رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي العزيز؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله مناسكهم وصالح أعمالهم، وأن يعيده على الوطن الغالي بالأمن والأمان، وأن يوفق بلادنا للمزيد من الرخاء والعطاء في ظل القيادة الرشيدة.

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