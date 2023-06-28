انت الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لـ4951 حاجًّا وحاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تَكَفّل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالهدي على نفقته لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام 1444هـ، البالغ عددهم 4951 حاجًّا وحاجة من 92 دولة من مختلف قارات العالم.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن تكفل خادم الحرمين الشريفين لفتةٌ كريمة غير مستغربة من لدنه حفظه الله؛ امتدادًا لعطائه السخي، والبذل المستمر الذي يؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه ويرغبون فيه ومن ذلك إعانتهم على أداء ركن الحج.

وبيّن أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام ضم 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 1000 من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين، و1000 من أسر الشهداء والمصابين السعوديين المشاركين في عاصفة الحزم، و1000 من أسر الشهداء والمصابين من القوات اليمنية؛ فضلًا عن استضافة 280 حاجًّا من سوريا، و130 من المنظمة العربية الألسكو، و150 عالمًا من علماء اليمن.