انت الان تتابع الأمن العام: اكتمال نفرة ضيوف الرحمن من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 6:05 صباحاً

أعلن الأمن العام اكتمال نفرة ضيوف الرحمن من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى. وأضاف: طرق المشاة المخصصة تدار بكفاءة عالية أثناء الاتجاه إلى الجمرات. وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، قد أعلن اكتمال المرحلة الأولى من خطط أمن الحج بنجاح؛ وذلك باكتمال عمليات تصعيد حجاج بيت الله الحرام من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ووقوفهم على صعيد عرفات بأمن وأمان وطمأنينة.

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