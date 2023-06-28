انت الان تتابع ماذا لو أُصبت بجرح أثناء التعامل مع الأضحية؟.. هنا توصيات مستشفى حراء لك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 7:39 صباحاً

قدم مستشفى حراء العام، عضوُ التجمع الصحي بمكة المكرمة، توصياتِه حال الإصابة بخدش أو جرح أثناء التعامل مع الأضحية. وأوضح المستشفى، عبر حسابه على "تويتر"، أنه في حال الإصابة بخدش أو جرح أثناء التعامل مع الأضحية؛ يجب "تنظيف الجرح عن طريق غسله باستخدام الماء فقط، وإيقاف النزيف". وأضاف: "إن لم يتوقف فيجب وضع ضمادة أو قطعة قماش نظيفة على الجرح واماذا لو أُصبت بجرح أثناء التعامل مع الأضحية؟.. هنا توصيات مستشفى حراء لكلضغط عليه حتى يتوقف". وأردف: "غيّر الضمادة أو اللاصق مرة واحدة على الأقل في اليوم، أو عندما تصبح رطبة".

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا لو أُصبت بجرح أثناء التعامل مع الأضحية؟.. هنا توصيات مستشفى حراء لك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.