انت الان تتابع "تليجرام" يحصل على ميزة ظهرت لأول مرة في 2013 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 7:41 صباحاً

رغم أن هذه الميزة ظهرت لأول مرة في عام 2013 بتطبيق "سناب شات" واقتبستها بعدها فيسبوك وفيسبوك ماسنجر وإنستجرام وواتساب، قررت إدارة تطبيق "تليجرام" للتراسل الفوري المشفر تبني هذه الخاصية أخيرًا. وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "تليجرام" سيحصل أخيرًا على خاصية "القصص" (ستوريز). وستصل الخاصية الجديدة لكل المستخدمين خلال الشهر المقبل؛ لكن أضاف "تليجرام" خواص جديدة لها، مثل إمكانية أن تختار مَن يمكنه رؤية كل قصة من قصصك بدقة متناهية، كما سيمكنك إخفاء أي قصة من قصصك عن أي جهة اتصال لديك، كما يمكنك إخفاء قصص أي منهم عن الظهور بحسابك أيضًا. وستدعم "قصص تليجرام" التسميات التوضيحية والصور ومقاطع الفيديو التي تلتقطها الكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد، ويمكن لأي مستخدم تحديد مدة صلاحية القصة ما بين 6 أو 12 أو 24 أو 38 ساعة.

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