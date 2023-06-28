مسلحون يخطفون 14 موظفًا في الشرطة في المكسيك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

اختطف مسلحون 14 موظفًا إداريًّا في قوة الشرطة في ولاية تشياباس، في جنوب المكسيك، الثلاثاء، أثناء سفرهم على أحد الطرقات السريعة؛ وفق ما أعلنته السلطات.

وأفادت السلطات الأمنية في الولاية، في بيان، بأن قوات الأمن أطلقت "عملية بحث عن 14 رجلًا من عناصر المنشأة التابعة للشرطة" الذين خُطِفوا على أيدي مسلحين.

ووفقًا للتقارير؛ فقد وقع الحادث على الطريق السريع الرابط بين بلدة أوكوزوكووتلا وعاصمة الولاية توستلا غوتييرز، على بُعد حوالى 700 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من مكسيكو.

وأظهرت تسجيلات مصورة نُشرت على الإنترنت -وما زالت النيابة تحاول التحقق من صحتها- عددًا من الأشخاص يحملون أسلحة نارية ويرتدون سترات مضادة للرصاص قرب 3 شاحنات على الأقل قطعت الطريق السريع؛ بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وذكرت صحيفة "ريفورما"، أن المسلحين أوقفوا مركبة كانت تنقل موظفين في الشرطة، وانتزعوا منهم هواتفهم النقالة وطلبوا منهم الاستلقاء على الأرض.

وأفادت بأن المسلحين أطلقوا سراح النساء ضمن المجموعة لكنهم احتجزوا الرجال.

ومؤخرًا، ازدادت المواجهات بين المجرمين وعناصر إنفاذ القانون في أوكوزوكووتلا، علمًا بأن المنطقة تُعَد نقطة عبور معروفة للمهاجرين وتجار المخدرات.