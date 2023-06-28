انت الان تتابع ارتفاع حصيلة قتلى المبنى السكني المنهار في الإسكندرية إلى 10 ضحايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 7:45 صباحاً

انتشلت قواتُ الحماية المدنية، منذ قليل، ضحيةً جديدة من أسفل العقار المنهار بشارع سيدي بشر شرقي المدينة، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا لـ10 قتلى و4 مصابين حتى الآن، فيما تتواصل عمليات البحث عن آخرين ونجحت قوات الحماية المدنية في انتشال جثمان سمير حسين محمد حسين، 21 عامًا، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. كانت النيابة العامة بالإسكندرية، قد قرّرت حبس مالك الطابق الـ14 بعقار الإسكندرية المنهار، ومقاول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهم: قتل خطأ، وإصابة خطأ، وبناء دون ترخيص. وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمود عوف، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه؛ أن السبب وراء الانهيار قيام أحد المقاولين بأعمال بناء بالطابق الأخير، على الرغم من صدور قرار بإزالته خلال الأشهر الأخيرة بتحريض من مالك الطابق الـ14. كان قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية قد تلقّى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض. وتبيّن من المعاينة والفحص انهيار عقار مكوّن من أرضي و13 طابقًا، "انشطار رأسي نصفي"؛ ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين حتى الآن، فيما يجري البحث عن مفقودين آخرين.

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