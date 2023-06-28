انت الان تتابع تطبيق بودكاست شهير سيغلق نهائيًّا في أغسطس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 7:47 صباحاً

قررت إدارة شركة "سيريوس إكس إم" التي استحوذت على تطبيق "ستيتشر" الشهير للبودكاست، إغلاقه نهائيًّا في 29 أغسطس المقبل. وأوضحت الشركة التي استحوذت على التطبيق عام 2020 مقابل 325 مليون دولار، أن هذه الخطوة ضرورية لجذب قاعدة مستخدميها نحو منصتها الجديدة "سيريوس إكس إم". وأفادت الشركة بأنها ستركز حاليًا على دمج تقنيات البودكاست مع منصة الاشتراكات الرائدة "سيريوس إكس إم"؛ حيث سيمكن للمشتركين الاستماع إلى البودكاست من داخل المنصة في وقت لاحق من هذا العام، واعدة بتطوير المحتوى وإضافة شركات إنتاج ومبدعين جدد. وأوصت الشركة بمتابعة حسابات منشئي البودكاست المفضلة لدى المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة مصير برامجمهم الفردية. يُذكر أن المنصة كانت وجهة شهيرة للبودكاست الحصري وعبر المنصات؛ حيث كانت تضم أرشيف مقابلات نادرًا مع نجوم ومؤثرين؛ أبرزهم المخرج الهوليودي الشهير كوينتين تارانتينو.

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