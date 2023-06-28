لتفادي الإصابة بالإجهاد الحراري أثناء الحج.. نصيحتان من "الصحي السعودي"

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محمد بن مسعود - الدمام - دعا المجلس الصحي السعودي، إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لتفادي الإصابة بالإجهاد الحراري أثناء المناسك.

وقال المجلس، عبر حسابه على "تويتر": "حتى لا تصاب بالإجهاد الحراري أثناء أداء مناسك الحج، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدم مظلات فاتحة اللون".

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