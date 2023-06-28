"الصحة" تنفّذ 3542 زيارة على المؤسسات الصحية في مكة والمشاعر

وأوضحت الوزارة أن فِرَق الالتزام تنفّذ زيارتها الميدانية على مدار الساعة، وكان نصيب مكة المكرمة خلال هذه الفترة 3542 زيارة؛ فيما بلغ عدد الزيارات في المدينة المنورة (1825) زيارة، وإجمالي عدد البلاغات في مكة المكرمة (379) زيارة؛ بينما بلغ عددها في المدينة المنورة (660) بلاغًا، وبلغ عدد الزيارات عن بُعد (50) زيارة، منها عشر زيارات للمدينة المنورة، وخمس عشرة زيارة في مكة المكرمة، كما تم تصحيح (3146) ملاحظة؛ حيث بلغ عدد الملاحظات في صيب مكة المكرمة (1815) ملاحظة؛ فيما تم تصحيح (1331) في المدينة المنورة.