انت الان تتابع "الصحة" تنفّذ 3542 زيارة على المؤسسات الصحية في مكة والمشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
28 يونيو, 2023, 8:19 صباحاً
نفّذت وزارة الصحة، نحو 3542 زيارة على المؤسسات الصحية ومراكز البعثات الطبية والمستشفيات والمجمعات الطبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والصيدليات في مكة والمشاعر المقدسة؛ وذلك خلال الفترة 1/ 11/ 1444هـ وحتى 7/ 12/ 1444هـ؛ لقياس مدى التزامها بالاشتراطات الصحية.
وأوضحت الوزارة أن فِرَق الالتزام تنفّذ زيارتها الميدانية على مدار الساعة، وكان نصيب مكة المكرمة خلال هذه الفترة 3542 زيارة؛ فيما بلغ عدد الزيارات في المدينة المنورة (1825) زيارة، وإجمالي عدد البلاغات في مكة المكرمة (379) زيارة؛ بينما بلغ عددها في المدينة المنورة (660) بلاغًا، وبلغ عدد الزيارات عن بُعد (50) زيارة، منها عشر زيارات للمدينة المنورة، وخمس عشرة زيارة في مكة المكرمة، كما تم تصحيح (3146) ملاحظة؛ حيث بلغ عدد الملاحظات في صيب مكة المكرمة (1815) ملاحظة؛ فيما تم تصحيح (1331) في المدينة المنورة.
يُذكر أن "الصحة" قد أطلقت خدمة قياس الالتزام بالاشتراطات الصحية عن بُعد إلكترونيًّا؛ مما يساعد في عملية القياس والتصحيح دون الضرورة للتواجد ميدانيًّا في المنشآت والكيانات المستهدفة؛ وهي: المؤسسات الصحية، ومراكز البعثات الطبية، والمستشفيات، والمجمعات الطبية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والصيدليات؛ وذلك بمشاركة خبراء مختصين صحيين من كل التخصصات المعنية؛ مما يُسَهّل مهام تعزيز وقياس الالتزام، ويسرّع عمليات التصحيح للملاحظات التي يتم رصدها خلال زيارات فِرَق التزام "الصحة".
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