3 قتلى يرفعون حصيلة ضحايا الداخل الفلسطيني في 365 يومًا لـ102 وفاة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 8:27 صباحاً

قُتل 3 أشخاص، الليلة الماضية، في جرائم إطلاق نار ارتُكبت داخل أراضي عام 1948، لتصل بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري، إلى 102 قتيل، بينهم 6 نساء وشابّة وطفلان. وأسفرت الجرائم مجتمعة عن مقتل 3 أشخاص في رهط وشفاعمرو وكفر كنا، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في كفر قرع وإكسال والطيبة، في حين أُصيب اثنان آخران أحدهما قاصر "16 عامًا"، بجروح متوسطة الخطورة، أحدهما في الطيرة "من جرّاء جريمة طعن"، وآخر أُصيب في الجريمة ذاتها التي ارتُكبت في كفر قرع. ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام.

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