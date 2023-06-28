مشاهد لحظية من 3 مواقع.. تفرد عالمي للمملكة في "إدارة حشود الحج المليونية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تواصل المملكة العربية السعودية، تفردها العالمي في إدارة الحشود المليونية في الحج؛ حيث رصدت الكاميرات القدرة الفائقة للجهات التنظيمية بالمملكة من خلال 3 مواقع وفي لحظة واحدة.

وفي فيديو لقناة "الإخبارية": أكدت المشاهد أن السعودية "مضرب مثل في تنظيم الحشود"؛ حيث ظهر في المقطع التنظيم المقترن بالمستوى العالي من الكفاءة على المستويات كافة، وبتنسيق كبير من الجهات المعنية؛ وذلك من خلال رصد 3 مواقع في اللحظة نفسها لتجلي قدرة المملكة على تنظيم الحشود المليونية.

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