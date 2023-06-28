انت الان تتابع لا تصعدْ الجبال ولا للأذية.. "إرشادات التقاط الحصى في المشاعر" توضحها "الحج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 8:42 صباحاً

قدّمت وزارة الحج والعمرة، مجموعة من الإرشادات عند التقاط الحصى في المشاعر المقدسة. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أن "كل جمرة تُرمَى بسبع حصيات"؛ مشيرة إلى أن "الحصيات صغيرة ولا يُشترط تطابق حجمها". وحذّرت "الحج"، من صعود الجبال لالتقاط الحصى، وأذية الآخرين عند رمي الحصى.

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