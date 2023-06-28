انت الان تتابع في أول أيام عيد الأضحى.. الحجاج يؤدّون طواف الإفاضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 8:57 صباحاً

بدأ الحجاج، اليوم الأربعاء، أداء طواف الإفاضة، بعد أن رموا جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وتوجّهت وفود الحجيج صوب بيت الله العتيق بكل سهولة ويسر، وسط تواجد كثيف لأفراد الأجهزة الأمنية والقطاعات المختلفة التي عملت على تنظيم حركة الحشود؛ لضمان سلامتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم. وكان حجاج بيت الله قد شرعوا اليوم في رمي جمرة العقبة؛ حيث توافدوا من صباح اليوم من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى. وبات الحجاج ليلة أمس في مشعر مزدلفة، بعد أن أدوا ركن الحج الأعظم بالوقوف على عرفات.

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