شاهد.. 100 ألف مصلٍّ يؤدّون صلاة العيد بالأقصى واعتقالات لحظة الخروج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 8:58 صباحاً

أدّى أكثرُ من مئة ألف مصلٍّ، اليوم الأربعاء، صلاةَ عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك. وعلت تكبيرات العيد إيذانًا بحلول أول أيام العيد، وسط حشود كبيرة من المصلين، بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة شنّتها قوات الاحتلال بحقّ المصلين أثناء خروجهم من الأقصى. وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، قد أعلن موعد صلاة العيد لهذا العام 1444هـ هو الساعة السادسة وعشر دقائق صباحًا، حسب التوقيت الصيفي. وناشد المفتي العام، المواطنين، بضرورة زيارة بيوت وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى والمحتاجين، وحثّ الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها؛ ما يعزّز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.

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