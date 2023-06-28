انت الان تتابع 4 أمراض قد تقودك لها الحلاقة و4 طرق لتفاديها.. "الصحة" تُحَذّر وتنصح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية: إن الحلاقة قد تقود للتعرض للعدوى المنقولة عن طريق الدم. وأوضحت المديرية، عبر حسابها على "تويتر"، أن الحلاقة قد تُعَرضك للعدوى المنقولة عن طريق الدم، والإصابة بالأمراض الجلدية، وانتقال الطفيليات كالقمل، وجفاف فروة الرأس.

ونصحت "صحة الشرقية" للحد من انتقال العدوى عند الحلاقة، بـ"تجنب مشاركة الآخرين في أدواتهم الشخصية، وارتداء الحلاق للكمامة قبل البدء بالحلاقة، وغسل اليدين، والتأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة".

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