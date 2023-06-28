شاهد.. موقف إنساني لجندي من قوات الطوارئ يقابل بابتسامات تقدير لمسنّ

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محمد بن مسعود - الدمام - في مشهد من المشاهد الإنسانية التي يتجلّى فيها دورُ الكوادر الأمنية القائمة على رعاية ضيوف الرحمن؛ ظهر جندي من قوات الطوارئ في رئاسة أمن الدولة في موقف يتحدّث عن نفسه.

وفي الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، عبر حسابها على "تويتر"، ظهر الجندي وهو يحاول التخفيف من حرارة الأجواء شديدة الحرارة على أحد ضيوف الرحمن من كبار السن؛ حيث قابله الحاجّ المسنّ بابتسامات تحمل التقدير والاعتراف بالجميل.

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