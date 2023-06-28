انت الان تتابع "النعيمي" إلى ٢٣٠٠.. أسعار المواشي في حائل تتفاوت وسط قلة في العرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تفاوتت أسعار الأضاحي في حائل بين ١٤٠٠ ريال وحتى ٢٣٠٠ ريال للنعيمي و٢٨٠٠ ريال للنجدي.

وعزا مربو الأضاحي هذا الارتفاع إلى الشح في السوق عن الأعوام السابقة.

تقصت "الخليج 365" السوق، والتقت بأحد بائعي الأضاحي الذي قَدِمَ من إحدى القرى وقد باع "ضأن رخال" أعمارهن ٨ شهور، وتراوحت أسعارهن من ١٤٥٠ إلى ١٥٠٠.

وأكد مهتمون ببيع وشراء المواشي، أن أسعار بعض مربي المواشي الذين يتم التواصل معهم على الجوالات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تزيد حوالى ٥٠٠ ريال على الأقل عن السوق "الماقفة".. فيما يصل لـ"الماقفة" أغنام من البادية أفضل جودة ونظافة وأرخص بكثير؛ مما يدل على وجود استغلال من بعض مربي الماشية لمن لا يتقن شراء الذبيحة سواء أضحية أو غيرها.

من جهتها، واصلت إدارة الأسواق والمسالخ في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل تكثيف حملاتها الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ، وشددت الفِرَق الرقابية في جولاتها الميدانية على التأكد من تطبيق الاحترازات والإجراءات الرقابية على المسالخ؛ وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.