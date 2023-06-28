انت الان تتابع احذر الشمس.. "الأرصاد": تابع نشرات الطقس واختر الوقت الأنسب للنسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #نحيطكم_بأجوائكم، دعا المركز الوطني للأرصاد، ضيوف الرحمن، إلى الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأوضح المركز، عبر حسابه على "تويتر": "أخي الحاج حفاظًا على صحتك.. احرص على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس"؛ داعيًا لمتابعة نشرات الطقس لاختبار الوقت الأنسب لأداء النسك.

كانت هذه تفاصيل خبر احذر الشمس.. "الأرصاد": تابع نشرات الطقس واختر الوقت الأنسب للنسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.