انت الان تتابع #نحيطكم_بأجوائكم.. الأرصاد: هذا وقت ذروة درجات الحرارة بالمشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 10:48 صباحاً

تحت وسم #نحيطكم_بأجوائكم، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنويهًا حول ذروة درجات الحرارة في المشاعر المقدسة. وقال المركز في إنفوجرافيك عبر حسابه في تويتر: "ذروة ارتفاع درجات الحرارة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 3 عصرًا. وأضافت: نأمل متابعة إرشادات الجهات المعنية حفاظًا على سلامتكم.

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