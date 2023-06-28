"الصحة": أكثر من 111 ألف حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية في مكة المكرمة والمدينة المنورة

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28 يونيو, 2023, 11:04 صباحاً
أوضحت "الصحة" أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ (111761) حاجًّا وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر ذو الحجة 1444هـ.
وقالت الوزارة إن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية؛ حيث قدمت المستشفيات مجموعة من الخدمات منها إجراء (48) عملية قلب مفتوح، و(776) قسطرة قلبية؛ فيما أجريت (1446) عملية غسيل كلوي، و(55) عملية مناظير؛ بينما تم دخول (2548) حاجًّا وحاجة إلى المستشفيات، وتسجيل (3) حالات ولادة، وشاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات؛ حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الافتراضية (3573).
يُذكر أن "الصحة" جهزت خلال موسم حج هذا العام 1444هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن؛ حيث بلغ عدد المستشفيات (32) مستشفى، يساندها (140) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (6132) سريرًا؛ فيما بلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة (761) سريرًا، وبلغ عدد الأسرّة المخصصة لضربات الشمس (222) سريرًا، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (32) ألف ممارس. كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثّفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافة إلى توفير (190) سيارة إسعاف، وتهيئة (16) مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.
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