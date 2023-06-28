شكرا لقرائتكم مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - غمرت مشاعر الفرحة والبهجة حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى.

وعبر صحيفة “متابعات الخليج 365“، وجه حجاج بيت الله الحرام رسائل السعادة بأداء فريضة الحج، حيث وصفت حاجة أن هذا “أحلى عيد أضحى” بالنسبة إليها.

قد يهمّك أيضاً

وقالت حاجة: “أتمنى أطلع الحج كل عام، وأتمنى أموت هناك، ووجدنا حسن الاستقبال والضيافة والتعامل”، كما وجهت حاجة أخرى الشكر إلى الجهات المعنية في السعودية على تنظيم موسم الحج بهذه الاحترافية والجاهزية العالية.

جاهزية تامة

في سياق متصل، أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الجاهزية الكاملة للمسجد الحرام ضيوف بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى بالحرمين الشريفين اليوم الأربعاء، وفق منظومة عمل تشغيلية متكاملة لتمكين الحجاج من استكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.

خطط تشغيلية

وأكد السديس أن رئاسة الحرمين وضعت خطط تشغيلية مستقلة للتعامل مع إدارة تفويج الحجاج في مرحلة أداء المناسك واضعة في الاعتبار الكثافة العددية الهائلة وحجم تدفق الحشود المليونية للحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج.

وأعلن الرئيس العام نجاح أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم الحج في مرحلتها الرئيسية الأولى؛ حيث سخرت الرئاسة جميع طاقاتها البشرية وقرابة 14 ألف عامل وعاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.