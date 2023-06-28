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مشهد مؤثر لحاج معاق يساعد معاقًا آخر في الصعود إلى جبل الرحمة

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شكرا لقرائتكم مشهد مؤثر لحاج معاق يساعد معاقًا آخر في الصعود إلى جبل الرحمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حصد مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا، حيث أظهر حاجاً من ذوي الاحتياجات الخاصة يساعد شاباً آخر على كرسي متحرك من أجل صعود جبل الرحمة في مشعر عرفات.

وانتشر الفيديو بشكل واسع وحظي بتعليقات من المتابعين عبروا فيها عن مشاعر المحبة والإعجاب بالتكافل الذي أظهره الحاج رغم أنه يضع قدمًا اصطناعية إلا أنه ساعد صديقه على الكرسي المتحرك.

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رمي جمرة العقبة الكبرى

وبدأ الحجّاج صباح اليوم الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام الذي شهد مشاركة 1,8 مليون شخص.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقت مجموعات من المصلين طريقها عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسّم يجسد غواية الشيطان.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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