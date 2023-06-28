اخبار السعوديه

مقطع مؤثر من وزارة الشؤون الإسلامية : يا أعظم الأيام بالبُشرى أتيت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم مقطع مؤثر من وزارة الشؤون الإسلامية : يا أعظم الأيام بالبُشرى أتيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت وزارة الشؤون الإسلامية مقطع فيديو مؤثر عن موسم حج 1444، وعيد الأضحى المبارك.

فيديو وزارة الشؤون الإسلامية

وجاء الفيديو الذي نشرته وزارة الشؤون الإسلامية بعنوان: “يا أعظمَ الأيامِ بالبُشرى أتيت.. وكبّرَ الحجاجُ في فرحٍ بهيج”.

قد يهمّك أيضاً

اعتماد حركة النقل الداخلي لـ 926 معلمًا ومعلمة بالشمالية
الأوقاف تُسهم في نجاح أكبر مشروع للترجمة

مشاعر الحجاج

وتحدث المقطع الخاص بـ وزارة الشؤون الإسلامية بالأبيات الشعرية عن مشاعر الحجاج وأعظم الأيام التي أتت بالبشرى وجعلت الحجاج يكبرون بفرح بهيج.

وأعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الجاهزية الكاملة للمسجد الحرام ضيوف بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى بالحرمين الشريفين اليوم الأربعاء، وفق منظومة عمل تشغيلية متكاملة لتمكين الحجاج من استكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.

خطط تشغيلية

وأكد السديس أن رئاسة الحرمين وضعت خطط تشغيلية مستقلة للتعامل مع إدارة تفويج الحجاج في مرحلة أداء المناسك واضعة في الاعتبار الكثافة العددية الهائلة وحجم تدفق الحشود المليونية للحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج.

وأعلن الرئيس العام نجاح أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم الحج في مرحلتها الرئيسية الأولى؛ حيث سخرت الرئاسة جميع طاقاتها البشرية وقرابة 14 ألف عامل وعاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا