انت الان تتابع بعد ليلة المواجهات والإصابات.. "ماكرون" يتأثر بمقتل "مراهق الأصول الجزائرية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 11:17 صباحاً

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تأثره بمقتل مراهق على أيدي الشرطة قالت وسائل الإعلام إنه من أصل جزائري، ودعت الحكومة إلى التهدئة بعد ليلة طويلة من المواجهات في ضواحي باريس. ونقل الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، عن "ماكرون" أقواله، داعيًا إلى "الهدوء" بعد اندلاع أعمال شغب في نانتير، بعد أن أطلقت الشرطة الفرنسية النار على الشاب البالغ من العمر 17 عامًا بزعم عدم وقوفه عند نقطة تفتيش مرورية. وتم الكشف أن الشاب من أصول جزائرية ويدعي نائل م. وهو يعمل كعامل توصيل، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية". وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إصابة 31 شرطيًا واعتقال 31 شخصًا خلال أعمال العنف التي شهدتها ضواحي باريس مساء أمس. وأفادت قناة "بي.إف.إم.تي.في" التلفزيونية الفرنسية بأنه تم تدمير نحو 25 سيارةً، وأضرمت النار في عدد من المباني الإدارية، وتم تحطيم سيارات شرطة وإطفاء، بالإضافة إلى إقامة حواجز من براميل القمامة في الشوارع، خلال أعمال الشغب.

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