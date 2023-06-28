انت الان تتابع إزالة ورم من القولون لحاجّ جزائري خمسيني في مستشفى حراء العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 11:29 صباحاً

تمكّن فريق طبي مختص من مستشفى حراء العام عضو التجمّع الصحي بمكة المكرمة ممثلاً في قسم الجراحة من إنقاذ حياة حاج جزائري يبلغ من العمر 57 عامًا بعد إجراء عملية استئصال ورم في القولون النازل. وذكرت وزارة الصحة أن الفريق الطبي المباشر للحالة قام فور وصول المريض إلى قسم الطوارئ، والذي كان يشكو من آلام شديدة في البطن بعمل جميع الإجراءات والفحوصات العلاجية، والأشعة المقطعية لمنطقة البطن، وتبين أن لديه انسدادًا في الأمعاء الغليظة في القولون النازل. وتم نقل المريض لقسم العناية المركزة، وبعد ذلك تقرر إجراء عملية جراحية دقيقة استغرقت ما يقارب 3. ساعات وتكللت بالنجاح دون وجود أي مضاعفات. وأكدت الوزارة أن حالة المريض مستقرة وهو بصحة جيدة، حيث استجاب للعلاج، وتحسنت حالته، وتم نقله إلى قسم الجراحة العامة لاستكمال الخطة العلاجية المقررة له، ويحظى الآن بمتابعة مستمرة لحالته حتى مغادرته للمستشفى؛ وذلك ليتمكن من إكمال مناسك الحج وهو بحالة صحية جيدة ومستقرة.

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