رئيس "فاغنر" يفغيني بريغوجين يصل إلى بيلاروسيا.. فهل يتبعه أعضاء مجموعته؟

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 11:38 صباحاً

وصل زعيم التمرد الروسي يفغيني بريغوجين، إلى بيلاروسيا بعد ثلاثة أيام من انتهاء تمرد مجموعة "فاغنر" المرتزقة في منطقة تقع على بُعد 200 كيلومتر جنوب موسكو. وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ذلك قائلاً: "نعم، إنه في بيلاروسيا اليوم"، مدعياً الفضل في ترتيب نفيه. وظل مكان وجود بريغوجين مجهولاً بعد تصويره وهو يقود سيارته في جنوب روسيا ليلة السبت. وتعقّب بعض المتابعين طائرته الخاصة وهي تحلق في مينسك عاصمة بيلاروسيا أمس الثلاثاء.

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