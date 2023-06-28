تحليق مكثف لطائرات الجيش السوداني في الخرطوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 11:45 صباحاً

أفادت تقارير اعلامية بأن طائرات الجيش السوداني تحلّق في سماء الخرطوم، كما يسمع دوي أسلحة ثقيلة جنوب أم درمان وشمال بحري. وذكر أن مضادات قوات الدعم السريع، تصدت لطائرات الجيش التي تحلق في سماء العاصمة. وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أعلن عن وقف إطلاق النار من جانب واحد في أول أيام عيد الأضحى، بعد أن أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن هدنة في البلاد من جانب واحد لمدة يومين ابتداءً من يوم الثلاثاء.

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