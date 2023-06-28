الديوان الملكي ينعي سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الديوان الملكي اليوم بيانًا جاء فيه: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 11/ 12/ 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأضاف البيان: تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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