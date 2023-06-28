انت الان تتابع الأردن.. الجيش يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من الأراضي السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 1:15 مساءً

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيّرة حاولت اختراق الأجواء الأردنية قادمة من سوريا، مشيرًا إلى أنها الطائرة الثالثة التي يتم إسقاطها هذا الشهر. وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية". وبين المصدر أنه "جرى التعامل مع الطائرة المسيرة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة وفي مختلف الظروف والمناسبات في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية العملياتية".

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