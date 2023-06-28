انت الان تتابع رئاسة أمن الدولة تحذر: أمن الحج خط أحمر.. وأمنكم واجبنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 1:40 مساءً

حذر مركز العمليات الميدانية برئاسة أمن الدولة من كل ما من شأنه أن يمس ويهدد الأمن ويثير الريبة والاشتباه. وقال المركز في رسائل بثها: أمن الحج خط أحمر لن ننتظر الوصول إليه، وقال: حجكم فريضتكم وأمنكم واجبنا. ودعا إلى التواصل مع رقمه الموحد 990 عند الاشتباه في أي مخالفة من شأنها المساس بالأمن.

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