انت الان تتابع الهلال يقترب من الإيطالي ماركو فيراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

يواصل مسؤولو نادي الهلال، مساعيهم لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين من الطراز العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل المنافسات على جميع البطولات الموسم المقبل.

حيث كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن وفداً من نادي الهلال السعودي يتواجد حاليًا في باريس لحسم صفقة التعاقد مع أحد نجوم نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي .

وذكرت الصحيفة، أن الهلال يتطلع للحصول على خدمات نجم خط وسط باريس سان جيرمان، الدولي الإيطالي ماركو فيراتي صاحب الـ30 عامًا.

وأضافت أن فيراتي الذي يمتد عقده مع سان جيرمان حتى العام 2026، مطلوب منذ عدة أسابيع في الهلال، وقد قدم له الأخير عرضًا يتضمن حصول الدولي الإيطالي على راتب قدره 50 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأوضحت "ليكيب" أن الهلال لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن لباريس سان جيرمان لضم اللاعب الإيطالي.

ووفقًا للصحيفة نفسها، فإن فيراتي أثار بالفعل إمكانية رحيله مع بعض زملائه، لا سيما مع كيليان مبابي، موضحة أن رحيل الإيطالي يبقى صعبًا لأن إدارة باريس سان جيرمان تتعنت في طلباتها.