شكرا لقرائتكم قافلة الصحة تعيد الابتسامة لحاج كاد المرض يمنعه من الوقوف بعرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعادت “قافلة الصحة” الابتسامة إلى الحاج من أفغانستان عجب قل زكريا البالغ من العمر70 عامًا، الذي قدم لأداء مناسك الحج، وعانى خلال وجوده في المشاعر المقدسة من أزمة ربو حادة وضيق شديد في التنفس، وتسارع في دقات القلب كادت أن تتسبب في عدم إكماله أداء المناسك وتم نقله عبر الإسعاف إلى قسم الطوارئ بمستشفى منى الجسر.

فحوصات لازمة

وفور وصول الحالة إلى المستشفى قام فريق الطاقم الطبي بإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمريض وتم إدخاله فورًا لقسم العناية المركزة لمتابعة الحالة عن كثب، وتم صرف العلاج الدوائي اللازم للمريض وتحسنت حالته تدريجيًا، وبعد استقرار الحالة تم تصعيد المريض إلى مشعر عرفات ضمن “قافلة الصحة”.