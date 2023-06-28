تابعوا نشرات الطقس لاختيار الوقت الأنسب للنسك

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الرياض - محمد الوسيري - دعا المركز الوطني للأرصاد، ضيوف الرحمن، إلى الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأوضح المركز عبر حسابه على “تويتر”: “أخي الحاج حفاظًا على صحتك.. احرص على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس”؛ داعيًا لمتابعة نشرات الطقس لاختبار الوقت الأنسب لأداء النسك.

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يأتي ذلك ضمن حملة المركز الوطني للأرصاد تحت عنوان “نحيطكم بأجوائكم”.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقس حار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة كذلك يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.