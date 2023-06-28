انت الان تتابع "ساعة مكة" تهنئ الحجاج.. كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ برج الساعة بمكة المكرمة اليوم حجاج بيت الله الحرام والقاصدين بعيد الأضحى المبارك بعبارات التهاني. كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك

يشار إلى أن ساعة مكة، واقعة فوق مجمع أبراج البيت وترتفع عن الأرض ما يزيد عن 600 متر لتكون أعلى وأكبر حجم ساعة في العالم، وقد بدأ تشغيلها في شهر رمضان من عام 1431هـ تجريبيًّا، كما تم ربط مركز توقيت مكة المكرمة بشبكة التوقيت العالمي «يو تي سي» ومقرها في مدينة باريس.

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