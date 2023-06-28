انت الان تتابع الأهلي يكثف مفاوضاته مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 يونيو, 2023, 2:49 مساءً

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة الدكتور خالد العيسى قدمت عرضاً مغرياً للتعاقد الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023. وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن الأهلي وضع كيسي ضمن قائمة الصفقات التي يرغب في ضمها للفريق الكروي الأول للمنافسة على لقب الدوري في الموسم الجديد. وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة برشلونة في التخلص من كيسي مقابل 30 مليون يورو هي التي دفعت الأهلي لبدء الاتصال باللاعب. ويسعى برشلونة للتخلص من كيسي إلى جانب فيران توريس وأنسو فاتي من أجل خفض فاتورة الرواتب وتسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الجاري. من جانبها قالت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية إن الأهلي يعمل بقوة للتعاقد مع فرانك كيسي وحريص على جلب اللاعب. وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن الأهلي قدم راتبًا يساوي ضعف ما يتقاضاه كيسي مع برشلونة، إلا أن اللاعب يرغب في المزيد مشيرة أن برشلونة يريد 30 مليون يورو لبيع فرانك كيسي.

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